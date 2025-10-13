Детская областная больница в Ростове-на-дону судится с региональным УФАС

Областная детская клиническая больница в Ростове-на-Дону судится с региональным отделением ФАС. Информация о деле появилась в картотеке Арбитражного суда Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В июле больница объявила тендер на закупку «Шприца общего назначения». Победителем стало ООО «СОФ «БАРО». Однако после заключения контракта компания обратилась в УФАС Ростовской области с жалобой на медучреждение. По мнению поставщика, заказчик нарушил закон о контрактной системе, не обосновав дополнительные характеристики к товару. Антимонопольная служба признала больницу виновной в нарушении положений закона и попыталась привлечь к административной ответственности.

С заявлением о признании недействительным решения антимонопольной службы медучреждение обратилось в конце августа. Суд принял исковое заявление к разбирательству и назначил судебное заседание по делу на 18 октября.

Мария Хоперская