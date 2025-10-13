Израиль заявил о невыполнении «Хамасом» обязательств

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что палестинское движение «Хамас» нарушает согласованные условия прекращения огня в секторе Газа. Ранее группировка сообщила, что до конца дня вернет тела четырех погибших заложников из 28.

Фото: Florion Goga / Reuters

«Заявление "Хамаса" об ожидающемся возвращении четырех тел сегодня — это невыполнение обязательств. Любая отсрочка или сознательный отход (от выполнения условий соглашения,— "Ъ") будет считаться грубым нарушением договоренностей и повлечет соответствующий ответ»,— написал министр в соцсети X.

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу в полдень 10 октября. Согласно договоренностям, «Хамас» в течение 72 часов с момента прекращения боев должен передать Израилю всех живых и погибших заложников. Движение уже освободило 20 выживших пленных.

