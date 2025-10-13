«Хамас» передаст Израилю тела четырех заложников 13 октября

Палестинское движение «Хамас» передаст Израилю тела четырех из 28 погибших заложников 13 октября. Боевое крыло «Хамаса», группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», опубликовало список их имен, передает «Аль-Хадат».

«Хамас» заявил, что поиск тел погибших заложников может занять много времени, так как места захоронений некоторых из них неизвестны.

10 октября вступило в силу перемирие в секторе Газа. 13 октября «Хамас» передал всех 20 израильских заложников сотрудникам Международного комитета Красного креста. Израиль заявил, что освободил более 1,9 тыс. палестинских заключенных.

