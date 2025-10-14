Борьбу с бюрократией ставят на поток

К запуску третьей волны грантов на импортозамещение критического софта (см. «Ъ» от 27 сентября) помимо пересмотра критериев этих «особо значимых проектов» (они теперь ориентированы на решения с наибольшим потенциалом тиражирования на российском рынке) правительство существенно сократило и объем отчетности для грантополучателей.

За счет запуска в системе «одного окна» число отчетов уже снижено с 16 до 9, и в Белом доме рассчитывают отказаться от еще четырех за счет исключения дублирующего ввода данных. При этом параллельно дорабатывается и модель управления особо значимыми проектами: для них внедряются подходы, похожие на те, что реализуются в системе ГАС «Управление» (см. «Ъ» от 11 сентября) для заблаговременного обнаружения и снятия рисков невыполнения планов: система контроля показателей ОЗП теперь также будет «подсвечивать» для их руководителей риски отставания или срыва проектов.

По словам главы аппарата правительства, «цифрового» вице-премьера Дмитрия Григоренко, «упрощение отчетности, запуск “единого окна” и внедрение риск-ориентированного подхода — направления большой работы по улучшению модели управления особо значимыми проектами.

Перед правительством стоит задача, с одной стороны, снизить нагрузку на заказчиков и разработчиков ИТ-решений, с другой — предотвратить риски невыполнения показателей. Решить задачу помогает цифровизация. Теперь данные о выполнении особо значимых проектов будут аккумулироваться в единой системе. Для компаний это означает упрощенный формат ее сдачи, для государства — прозрачный мониторинг этих данных в режиме реального времени и возможность заранее спрогнозировать риски».

Оптимизацией по поручению чиновника занимались Минцифры, РФРИТ и Аналитический центр при правительстве, и хотя в конкретных цифрах для исполнителей проектов экономия на отчетности составит около 200 человеко-часов, в относительном измерении ее объем сокращен втрое, и главная ценность этой работы для Белого дома заключается в отработке модели, которая затем может применяться как «коробочное» решение по борьбе с внутренней бюрократизацией госуправления.

Для ОЗП же в ближайшее время будут запущены эксперимент и апробация нового порядка, по результатам которых оптимизированная система управления проектами будет отлажена и масштабирована на остальных участников особо значимых проектов.

Отдел экономики