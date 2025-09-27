Разработчиков накроет третьей волной

Правительство в рамках третьей волны отбора особо значимых импортозамещающих IT-проектов выделит на них 8,3 млрд руб. Выдавать гранты в размере от 100 млн до 2 млрд руб., покрывающие до 50% стоимости разработки решений, будет Российский фонд развития информационных технологий. Для повышения эффективности господдержки в условиях жесткого бюджета Белый дом пересмотрел критерии отбора: приоритет получат решения с наибольшим потенциалом тиражирования. Также получатели грантов должны подтвердить возврат средств в виде последующих налогов и страховых взносов.

В рамках работы индустриальных центров компетенций (ИЦК; объединяют представителей отраслей экономики и разработчиков IT) стартовала третья волна отбора особо значимых проектов по разработке и внедрению отечественных IT-решений, замещающих иностранное программное обеспечение. На поддержку таких проектов государство через Российский фонд развития информационных технологий выделит 8,3 млрд руб. Размер гранта составит от 100 млн до 2 млрд руб., деньги сможет получить как заказчик проекта, так и консорциум разработчиков — при софинансировании до 50% стоимости решения. Результаты отбора станут известны до конца декабря.

Отбор третьей волны проходит по новым правилам, утвержденным президиумом правкомиссии по цифровому развитию, возглавляемым вице-премьером Дмитрием Григоренко. Ранее он поручил пересмотреть критерии конкурса так, чтобы гранты получили решения с наибольшим потенциалом тиражирования (спрос на которые есть сразу у многих игроков одной или нескольких отраслей). Оценивать заявки предполагается на основании десяти критериев, каждый из которых имеет определенный вес. Наиболее значимыми помимо потенциала тиражируемости (не менее трех организаций одной или нескольких отраслей) являются выручка от такого тиражирования (не менее 110% от суммы гранта за три года после завершения разработки) и потенциал использования решения на объектах критической информационной инфраструктуры.

Также будет учтено наличие модуля искусственного интеллекта (ИИ). «Разработка софта в рамках ИЦК может занимать до нескольких лет. Поэтому важно, чтобы те продукты, которые мы получим на выходе, соответствовали требованиям времени и включали ИИ-технологию, которая используется все активнее»,— отметил Дмитрий Григоренко. Кроме того, будет учтено соответствие разработки приоритетам поддержки (проекты ОПК и консорциумов; платформенные IT-решения; решения в области управления жизненным циклом изделий и построение на открытой архитектуре). Также грантополучатели должны подтвердить возврат средств в виде налогов и страховых взносов в размере 100% от гранта — в период с начала первого этапа и в течение трех лет после окончания. «Прогноз выручки и возврата налогов — это инструмент, через который можно измерить, насколько то или иное решение востребованное и тиражируемое»,— отмечают в аппарате Дмитрия Григоренко.

«Новые правила отсеивают слабых и мотивируют сильных. Жесткие требования к выручке и налогам отпугнут стартапы и компании с непроработанной бизнес-моделью. Для крупных компаний это плюс. Правила — четкие, конкуренция с неквалифицированными участниками снижается, а акцент на тиражируемость и ИИ идеально ложится на low-code-платформу»,— считает директор по работе с госсектором компании ELMA Полина Павлова.

По словам советника генерального директора Content AI Олега Сажина, хотя инициатива направлена на повышение ответственности участников и обеспечение реального экономического эффекта от господдержки, новые критерии могут ограничить круг потенциальных претендентов, особенно среди стартапов и компаний среднего звена. Так, требование к выручке предполагает высокую степень коммерческой зрелости решения, при этом для инновационных продуктов, особенно в сфере ИИ, это может быть сложно, считает эксперт. Вероятно, наиболее активными участниками грантовой программы станут крупные IT-компании с устойчивыми бизнес-моделями, а менее зрелые инициативы могут остаться за бортом, предполагает Олег Сажин.

Изменение подхода — результат политики, нацеленной на то, чтобы гранты «не утекали в песок», а порождали тиражируемые продукты с экономической целесообразностью и ценностью для покупателей, отмечает основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк Рус» Дмитрий Гачко. Введение четких требований повышает прозрачность процесса и делает систему более справедливой, полагает заместитель технического директора ГК «Цифровые привычки» Сергей Генералов.

Венера Петрова