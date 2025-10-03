Депозитарий Euroclear призвал соблюдать неприкосновенность российских активов

В депозитарии Euroclear указали на право собственности и неприкосновенности замороженных активов России и призвали соблюдать международные законы.

«Незаконное использование замороженных активов российского Центрального банка подорвет доверие к финансовой системе и Euroclear»,— сообщили «РИА Новости» в финансовой организации. Там отметили, что Euroclear, где и хранятся эти активы, пока не получал никаких конкретных предложений от Еврокомиссии по использованию этих средств для кредита Украине.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц предложил странам ЕС использовать замороженные активы для выдачи кредита Украине в размере €140 млрд. Это поможет профинансировать закупки военной техники, считает господин Мерц. Всего Евросоюз, страны G7 и Австралия заморозили около $280 млрд государственных активов. 1 октября ЕС перевел Украине €4 млрд из доходов от них.