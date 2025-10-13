Два депутата Кнессета пытались сорвать выступление Трампа

Во время выступления президента США Дональда Трампа в Кнессете (израильском парламенте) члены левого блока «Хадаш-Тааль» Айман Уде и Офер Касиф попытались прервать его речь. Один из депутатов поднял плакат с политическими призывами в поддержку Палестины, после чего обоих вывели из зала заседаний. Эпизод показали в прямом эфире парламентского телеканала.

Как уточняет издание Ynet, на плакате была надпись с призывом «признать Палестину» и словом «геноцид». Охрана Кнессета оперативно вывела депутатов из зала заседаний, вызвав паузу в речи господина Трампа. После этого американский президент продолжил выступление.

Дональд Трамп прибыл в Израиль 13 октября с коротким визитом. Поездка посвящена достижению соглашений об урегулировании конфликта в секторе Газа. В рамках сделки «Хамас» должен вернуть израильской стороне более 20 заложников. В ответ Израиль освободит 250 пожизненно заключенных палестинцев и более 1,7 тыс. жителей анклава, арестованных после начала военных действий в октябре 2023 года.

