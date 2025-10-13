Орловчанку отправили в СИЗО по делу о госизмене

Суд в Орле отправил жительницу региона в СИЗО по делу о госизмене. По версии следствия, преступление было совершено до достижения совершеннолетнего возраста. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, орловчанку задержали на этой неделе. Подробности дела не раскрываются ввиду секретности содержания его материалов.

В апреле 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, которым ввел пожизненное лишение свободы за госизмену (ст. 275 УК РФ). В июле белгородскую волонтерку приговорили по этой статье к 22 годам колонии общего режима. В основу уголовного дела, в частности, легли призывы к финансированию украинской террористической организации.

Мария Свиридова