Пятая ракетка мира Пегула квалифицировалась на Итоговый турнир WTA

Американка Джессика Пегула стала шестой участницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который пройдет в Эр-Рияде с 1 по 8 ноября. Об этом сообщает пресс-служба WTA.

В текущем сезоне Пегула стала победительницей трех турниров WTA — в Остине, Чарлстоне и Бад-Хомбурге, а также дошла до финалов соревнований в Аделаиде, Майами и Ухане. На чемпионатах Большого шлема ее лучшим достижением стал выход в полуфинал US Open.

Ранее на Итоговый турнир WTA квалифицировались белоруска Арина Соболенко, полька Ига Швёнтек и американские теннисистки Коко Гауфф, Аманда Анисимова и Мэдисон Кис. Всего в розыгрыше участвуют восемь спортсменок.

Общий призовой фонд Итогового турнира WTA составит более $15 млн. Его действующей победительницей является Коко Гауфф.

Таисия Орлова