Президент Владимир Путин отчитал ульяновского губернатора

Президент Владимир Путин указал губернатору Ульяновской области на дороговизну коммерческих кредитов для бюджета региона. Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как уже сообщал «Ъ-Волга», сегодня президент РФ провел встречу с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. Про обсуждении экономики региона президент РФ отметил, что губернатор «как-то скромно пролистнул» слайд презентации «Доходы консолидированного бюджета». На что Алексей Русских ответил, что рост собственных доходов замедлился из-за высокой кредитной ставки, которая «серьезным образом сказывается на экономике предприятий».

«Тем не менее такой серьезный рост. Я считаю, все это произошло благодаря тому, что мы очень системно работаем над поддержкой нашего промышленного производства. Все доходы нашего бюджета только от промышленных предприятий. У нас нефти и газа нет, соответственно, мы развиваем промышленный сектор»,— сказал Алексей Русских.

«Но госдолг все-таки большой»,— парировал Владимир Путин. Президент попросил главу региона «обратить внимание на долю коммерческих кредитов», так как они дорогие.

«Да, к сожалению, кредиты дорогие. Но пока что нам не удается в этой части поправить, но мы все для этого будем делать, и ваше поручение будет исполнено»,— пообещал Алексей Русских.

Финансовый-экономический блок в правительстве Ульяновской области курируют первый зампредседателя Марина Алексеева и зампред — министр финансов Наталья Брюханова. Их работу не раз критиковали депутаты областного заксобрания. Обеих чиновниц в регионе считают «особо приближенными» к губернатору Русских.

В июне этого года депутаты Ульяновской области, обсуждая исполнение регионального бюджета в 2024 году, обратили внимание на неэффективность контроля за исполнением контрактов, в первую очередь по нацпроектам, из-за чего регион лишается сотен миллионов рублей в виде штрафов.

Сабрина Самедова