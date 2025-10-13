Ульяновскому губернатору могут согласовать второй срок после встречи с Владимиром Путиным

Президент России Владимир Путин сегодня, 13 октября, встретился с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Паулин / пресс-служба президента РФ Фото: Евгений Паулин / пресс-служба президента РФ

Губернатор доложил президенту о социально-экономическом развитии региона. В частности, глава региона отметил, что по итогам прошлого года Ульяновская область заняла 1-е место по индексу промышленного производства в Приволжском федеральном округе. Кроме того, темпы роста заработной платы опережают общероссийский уровень. Также заметно увеличились доходы регионального консолидированного бюджета.

В следующем году в Ульяновской области пройдут выборы губернатора, однако аналитики сомневались, что Алексей Русских примет в них участие. Так, например, в сентябре эксперты компании «Минченко консалтинг» в исследовании «Госсовет 2.0», оценивающем политическую устойчивость глав субъектов, определили господина Русских в «красную» зону, то есть в список глав регионов, которым грозит отставка.

В прошлый раз Владимир Путин встречался с Алексеем Русских в августе 2021 года, когда тот был временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области. В октябре того же года Алексей Русских победил на выборах, набрав 83,16% голосов.

Сабрина Самедова