Более 80 фонтанов прекратили работу в Петербурге 13 октября
С начала второй декады октября 81 фонтан прекратил работу до начала нового сезона, сообщает пресс-служба Смольного.
Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ
Еще 23 водные жемчужины, расположенные в центре и туристических локациях города, продолжат работу до 19 октября включительно. Среди них комплексы на Московской площади и площади Ленина, на Дворцовой набережной у дома 38, Крестовском проспекте.
По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, после отключения начнется зимняя консервация фонтанов — специалисты проверят оборудование, заменят при необходимости детали и узлы, сольют воду из чаш и напорных трубопроводов.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что работу фонтанов в ГМЗ «Петергоф» продлили до 4 ноября. По словам специалистов, ночные заморозки до -5 градусов не должны угрожать водным объектам.