Более 80 фонтанов прекратили работу в Петербурге 13 октября

С начала второй декады октября 81 фонтан прекратил работу до начала нового сезона, сообщает пресс-служба Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Еще 23 водные жемчужины, расположенные в центре и туристических локациях города, продолжат работу до 19 октября включительно. Среди них комплексы на Московской площади и площади Ленина, на Дворцовой набережной у дома 38, Крестовском проспекте.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, после отключения начнется зимняя консервация фонтанов — специалисты проверят оборудование, заменят при необходимости детали и узлы, сольют воду из чаш и напорных трубопроводов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что работу фонтанов в ГМЗ «Петергоф» продлили до 4 ноября. По словам специалистов, ночные заморозки до -5 градусов не должны угрожать водным объектам.

Андрей Маркелов