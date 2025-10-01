Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Работу фонтанов в «Петергофе» продлили до 4 ноября

Музей-заповедник «Петергоф» продлил работу фонтанов Нижнего парка и Верхнего сада до 4 ноября. Решение принято, чтобы петербуржцы и гости города имели больше возможностей увидеть фонтаны, сообщили в пресс-службе музея.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Они будут работать до этого числа каждый день с 10:00 до 18:00 при отсутствии внезапных холодов. Даже ночные заморозки до -5 не угрожают работы водных объектов.

В текущем месяцев специалисты начнут готовить парк к зиме. Предусмотрены плановые стрижки деревьев, работа с цветниками и укрытие скульптур.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Михаил Пиотровский назвал даты, в которые вход в Эрмитаж будет бесплатным.

Татьяна Титаева

Новости компаний Все