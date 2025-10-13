Отдайте за билетик

Знаменитый баскетболист Леброн Джеймс столкнулся с любопытным последствием затеянной им истории с рекламой коньяка Henessy. На прошлой неделе Джеймс, как считали многие, «поставил на уши баскетбольный мир», когда анонсировал «решение из решений», что болельщиками было воспринято как намерение легенды сообщить о завершении карьеры. Все это оказалось рекламным трюком. Теперь же некто Эндрю Гарсия подал в суд на Джеймса. Он требует вернуть ему $865,66, которые он потратил на билеты на матч. Перспективы у иска сомнительные, да и размер заявленных требований смешной. Но это лишний раз подтверждает, насколько эффективным оказался трюк Джеймса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леброн Джеймс

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters Леброн Джеймс

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters

Житель Калифорнии Эндрю Гарсия подал иск в суд Лос-Анджелеса, в котором в качестве ответчика значится главная звезда мирового баскетбола Леброн Джеймс. От 40-летнего спортсмена, состояние которого, согласно оценкам различных источников, превышает $1,3 млрд, господин Гарсия требует «чудовищную» сумму — $865,66.

Истец полагает, что Джеймс задолжал ему, поскольку мошенническими действиями ввел в заблуждение, когда на прошлой неделе взбудоражил спортивный мир, опубликовав на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) интригующий видеоролик. На нем Джеймс выходил на баскетбольную площадку, где его уже ожидал интервьюер. Дальше Леброн Джеймс садился в кресло, повествование обрывалось, а на экране появлялась надпись: «Второе решение. Скоро». Под видео было еще одно короткое послание: «Решение из решений. Полдень, 7 октября».

Господин Гарсия, как и миллионы болельщиков по всему миру, воспринял это как однозначный намек на то, что Леброн Джеймс 7 октября объявит о завершении карьеры.

Ничего удивительного: Джеймс ведь проводит уже 23-й сезон в Национальной баскетбольной ассоциации, что является рекордом лиги, и когда-то же он должен закончить. На деле все оказалось пшиком, стремлением привлечь побольше внимания к новому контракту баскетболиста с коньячным брендом Henessy.

Такой поворот событий господина Гарсию сильно расстроил. Он ведь поспешил купить два билета на намеченный на 1 апреля матч, в котором должны встретиться «Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступает Джеймс, и «Кливленд Кавальерс», в котором он начинал профессиональную карьеру. Собственно, слоган «Решение» отсылал к истории 2010 года, когда именно на одноименном шоу в эфире телеканала ESPN Леброн Джеймс объявил о том, что переходит из «Кливленда» в «Майами Хит».

Расчет господина Гарсии, как полагает портал Sportico, ознакомившийся с содержанием иска, был на то, что встреча «Лос-Анджелеса» и «Кливленда» приобретет особый статус, раз уж другого шанса увидеть Джеймса в деле против его бывшей команды не будет (если обе команды не выйдут в play-off). Sportico не поясняет, собирался ли господин Гарсия посетить игру сам или хотел перепродать билеты подороже.

Юристы, к которым издание обратилось за комментарием, утверждают, что шансы на удовлетворение иска у него крайне невысокие.

Тут все просто: клуб, продавая билеты на матч, берет на себя обязательство предоставить болельщику возможность посмотреть игру с участием двух команд. Персональный состав их участников никак не оговаривается. То, что в данном случае иск подан не к клубу, а непосредственно к Леброну Джеймсу, мало что меняет. Он ведь тоже не в состоянии гарантировать, что выступит в том или ином матче.

К слову, в США ранее предпринимались попытки засудить команду за то, что ее состав не понравился болельщику. В 2013 году один из болельщиков подал в суд на «Сан-Антони Спёрз» за то, что главный тренер команды Грегг Попович в игре против «Майами Хит» дал отдохнуть своим звездам — Тиму Данкану, Ману Джинобили, Тони Паркеру. Болельщик посчитал, что ему подсунули второсортный товар. Суд же решил, что свою часть договора «Сан-Антонио» выполнил.

Как бы то ни было, а история с иском к Джеймсу лишний раз показывает, во-первых, насколько он популярен, во-вторых, служит отличным индикатором того, что его в общем незатейливая уловка с рекламой (главный тренер «Лейкерса» Джей Джей Редик, когда журналисты принялись донимать его вопросами о поступке Джеймса, назвал их «идиотами» и отметил, что «всем же было понятно, что это реклама!») прекрасно сработала, оставив длительное, коньячное послевкусие.

Александр Петров