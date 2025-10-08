Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Леброново решение

Объявление Леброна Джеймса поставило на уши баскетбольный мир

Главная звезда современного баскетбола Леброн Джеймс провернул один из самых впечатляющих маркетинговых трюков в истории спорта. Ему удалось привлечь внимание к рядовой рекламе громким заголовком, предвещавшим некое «решение из решений». Многие ресурсы сразу предположили, что объявление должно было касаться скорого завершения карьеры спортсмена, дольше которого в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) не выступал никто.

Кадр из видеоролика баскетболиста Леброна Джеймса (слева)

Фото: @lebron

Кадр из видеоролика баскетболиста Леброна Джеймса (слева)

Фото: @lebron

Кадр из видеоролика баскетболиста Леброна Джеймса (слева)

Фото: @lebron

Предположения о том, что 40-летний Леброн Джеймс, четырехкратный чемпион НБА, который через пару недель начнет рекордный, 23-й по счету сезон в лиге, может объявить о скором завершении карьеры, в начале этой недели стали выдвигать многие профильные медиаресурсы. Виной всему интригующий видеоролик, опубликованный на странице игрока в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) 6 октября. Длится он меньше десяти секунд. На нем Джеймс выходит на баскетбольную площадку, где его уже ожидает интервьюер. Дальше Леброн Джеймс садится в пустое кресло, и повествование обрывается, а на экране появляется надпись: «Второе решение. Скоро». Под видео было еще одно короткое послание: «Решение из решений. Полдень, 7 октября».

Меньше чем за сутки пост набрал свыше 1 млн лайков, под 1 млн пересылок и под 50 тыс. комментариев.

Это цифры чрезвычайно внушительные если не по любым меркам, то уж по стандартам спортивной индустрии — точно. А лучшая иллюстрация того, что заявление Леброна Джеймса восприняли всерьез,— такой факт: цены на билеты на заключительную игру «Лос-Анджелес Лейкерс» в регулярном чемпионате (она в теории могла стать последней в карьере спортсмена) на большинстве крупных агрегаторов подскочили в 5–6 раз.

И ведь понятно, почему ожидалось нечто судьбоносное. Все дело в контексте: в 2010 году именно на шоу «Решение» (The Decision) в эфире телеканала ESPN Леброн Джеймс объявил о том, что переходит из «Кливленд Кавальерс» в «Майами Хит», за который уже выступали два звездных баскетболиста, Дуэйн Уэйд и Крис Бош. В составе клуба из штата Флорида Джеймс впервые стал чемпионом НБА в 2012 году и повторил успех в следующем сезоне (оба раза он был назван самым ценным игроком финала).

Наиболее наблюдательные зрители обращали внимание на рубашку, которую Джеймс надел для нового промо,— та же, что в резонансной телепрограмме 15-летней давности.

Поверили, кажется, даже некоторые игроки «Лос-Анджелес Лейкерс». Руй Хатимура, например, признался, что на всякий случай написал Леброну Джеймсу. Ответ, кстати, не сильно помог разобраться: «Он присылает эти странные эмодзи. Я даже не понял, что все это значит». Остин Ривз не знал, что ответить своим друзьям, звонившим, чтобы узнать, «что это такое».

Однако в назначенный Леброном Джеймсом час выяснилось, что кричащий заголовок был лишь маркетинговым трюком. Опубликованное на следующий день продолжение «интервью» оказалось всего-навсего рекламой новой линейки коньяков от Hennessy. Кто точно не сомневался в намерениях звездного баскетболиста, так это главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик. «Вы, ребят, идиоты,— ответил он удивленным журналистам.— Всем же было понятно, что это реклама!»

Роман Левищев

«Зовите меня Баскетболменом»

Леброн Джеймс в детстве, 1990-е годы

Леброн Джеймс в детстве, 1990-е годы

Фото: LeBron James Archives

Леброн Джеймс во время объявления школьного турнира в Кливленде, 2002 год

Леброн Джеймс во время объявления школьного турнира в Кливленде, 2002 год

Фото: Mark Duncan / AP

Леброн Джеймс на турнире в Питтсбурге, 2002 год

Леброн Джеймс на турнире в Питтсбурге, 2002 год

Фото: John Heller / AP

Леброн Джеймс на матче НБА в Кливленде, 2007 год

Леброн Джеймс на матче НБА в Кливленде, 2007 год

Фото: Tony Dejak / AP

Леброн Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА, обладателем трех золотых олимпийских медалей и победителем чемпионата Америки 2007-го года &lt;BR>На фото: на награждении после победы сборной США в чемпионате Америки по баскетболу в Лас-Вегасе, 2007 год

Леброн Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА, обладателем трех золотых олимпийских медалей и победителем чемпионата Америки 2007-го года
На фото: на награждении после победы сборной США в чемпионате Америки по баскетболу в Лас-Вегасе, 2007 год

Фото: Jae C. Hong / AP

Леброн Джеймс на Матче всех звезд НБА в Новом Орлеане, 2008 год

Леброн Джеймс на Матче всех звезд НБА в Новом Орлеане, 2008 год

Фото: Eric Gay / AP

Баскетболист во время матча против команды «Бостон Селтикс» в Бостоне, 2008 год

Баскетболист во время матча против команды «Бостон Селтикс» в Бостоне, 2008 год

Фото: Winslow Townson / AP

Леброн Джеймс перед встречей сборных США и Китая на Олимпийских играх в Пекине, 2008 год

Леброн Джеймс перед встречей сборных США и Китая на Олимпийских играх в Пекине, 2008 год

Фото: Eric Gay / AP

Леброн Джеймс борется за мяч с игроком «Орландо Мэджик» Дуайтом Ховардом в Кливленде, 2009 год

Леброн Джеймс борется за мяч с игроком «Орландо Мэджик» Дуайтом Ховардом в Кливленде, 2009 год

Фото: Tony Dejak / AP

Леброн Джеймс защищает мяч от игроков «Индиана Пэйсерс» Ти Джей Форда (справа) и Дэнни Грэнджера (в центре) в Индианаполис, 2009 год

Леброн Джеймс защищает мяч от игроков «Индиана Пэйсерс» Ти Джей Форда (справа) и Дэнни Грэнджера (в центре) в Индианаполис, 2009 год

Фото: Darron Cummings / AP

Леброн Джеймс на матче против команды «Филадельфия Севенти Сиксерс» в Филадельфии, 2010 год

Леброн Джеймс на матче против команды «Филадельфия Севенти Сиксерс» в Филадельфии, 2010 год

Фото: Matt Slocum / AP

Леброн Джеймс в финале НБА, 2011 год

Леброн Джеймс в финале НБА, 2011 год

Фото: David J. Phillip / Pool / AP

Леброн Джеймс и игрок «Оклахома-Сити Тандер» Серж Ибака на матче НБА в Оклахоме, 2012 год

Леброн Джеймс и игрок «Оклахома-Сити Тандер» Серж Ибака на матче НБА в Оклахоме, 2012 год

Фото: Jeff Roberson / AP

Баскетболист на показательном матче между сборными США и Бразилии в Вашингтоне перед Олимпийскими играми в Лондоне, 2012 год

Баскетболист на показательном матче между сборными США и Бразилии в Вашингтоне перед Олимпийскими играми в Лондоне, 2012 год

Фото: Alex Brandon / AP

Леброн Джеймс в матче против команды «Чикаго Буллз» в Чикаго, 2013 год

Леброн Джеймс в матче против команды «Чикаго Буллз» в Чикаго, 2013 год

Фото: Charles Rex Arbogast / AP

Леброн Джеймс во время матча НБА против команды «Оклахома-Сити Тандер» в Кливленде, 2015 год

Леброн Джеймс во время матча НБА против команды «Оклахома-Сити Тандер» в Кливленде, 2015 год

Фото: John Kuntz / The Plain Dealer / AP / East News

Леброн Джеймс и игрок «Сан-Антонио Сперс» Джонатан Симмонс на матче НБА в Кливленде, 2016 год

Леброн Джеймс и игрок «Сан-Антонио Сперс» Джонатан Симмонс на матче НБА в Кливленде, 2016 год

Фото: Tony Dejak / AP

Леброн Джеймс с фанатами в Кливленде, 2016 год

Леброн Джеймс с фанатами в Кливленде, 2016 год

Фото: Gene J. Puskar / AP

Баскетболист во время матча НБА против команды «Шарлотт Хорнетс» в Шарлотте, 2018 год

Баскетболист во время матча НБА против команды «Шарлотт Хорнетс» в Шарлотте, 2018 год

Фото: Chuck Burton / AP

Леброн Джеймс на пресс-конференции в Окленде, 2018 год

Леброн Джеймс на пресс-конференции в Окленде, 2018 год

Фото: Ben Margot / AP

Леброн Джеймс на матче против команды «Нью-Йорк Никс» в Лос-Анджелесе, 2020 год

Леброн Джеймс на матче против команды «Нью-Йорк Никс» в Лос-Анджелесе, 2020 год

Фото: Mark J. Terrill / AP

Спортсмен на Матче всех звезд НБА в Чикаго, 2020 год

Спортсмен на Матче всех звезд НБА в Чикаго, 2020 год

Фото: Nam Huh / AP

Леброн Джеймс совершает бросок в матче против команды «Оклахома-Сити Тандер» в Лос-Анджелесе, 2021 год

Леброн Джеймс совершает бросок в матче против команды «Оклахома-Сити Тандер» в Лос-Анджелесе, 2021 год

Фото: Mark J. Terrill / AP

Леброн Джеймс во время матча между сборными США и Сербии на Олимпийских играх в Париже, 2024 год

Леброн Джеймс во время матча между сборными США и Сербии на Олимпийских играх в Париже, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Леброн Джеймс во время интервью после матча против команды «Сакраменто Кингз» в Сакраменто, 2024 год

Леброн Джеймс во время интервью после матча против команды «Сакраменто Кингз» в Сакраменто, 2024 год

Фото: Reuters

