Леброново решение

Главная звезда современного баскетбола Леброн Джеймс провернул один из самых впечатляющих маркетинговых трюков в истории спорта. Ему удалось привлечь внимание к рядовой рекламе громким заголовком, предвещавшим некое «решение из решений». Многие ресурсы сразу предположили, что объявление должно было касаться скорого завершения карьеры спортсмена, дольше которого в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) не выступал никто.

Предположения о том, что 40-летний Леброн Джеймс, четырехкратный чемпион НБА, который через пару недель начнет рекордный, 23-й по счету сезон в лиге, может объявить о скором завершении карьеры, в начале этой недели стали выдвигать многие профильные медиаресурсы. Виной всему интригующий видеоролик, опубликованный на странице игрока в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) 6 октября. Длится он меньше десяти секунд. На нем Джеймс выходит на баскетбольную площадку, где его уже ожидает интервьюер. Дальше Леброн Джеймс садится в пустое кресло, и повествование обрывается, а на экране появляется надпись: «Второе решение. Скоро». Под видео было еще одно короткое послание: «Решение из решений. Полдень, 7 октября».

Меньше чем за сутки пост набрал свыше 1 млн лайков, под 1 млн пересылок и под 50 тыс. комментариев.

Это цифры чрезвычайно внушительные если не по любым меркам, то уж по стандартам спортивной индустрии — точно. А лучшая иллюстрация того, что заявление Леброна Джеймса восприняли всерьез,— такой факт: цены на билеты на заключительную игру «Лос-Анджелес Лейкерс» в регулярном чемпионате (она в теории могла стать последней в карьере спортсмена) на большинстве крупных агрегаторов подскочили в 5–6 раз.

И ведь понятно, почему ожидалось нечто судьбоносное. Все дело в контексте: в 2010 году именно на шоу «Решение» (The Decision) в эфире телеканала ESPN Леброн Джеймс объявил о том, что переходит из «Кливленд Кавальерс» в «Майами Хит», за который уже выступали два звездных баскетболиста, Дуэйн Уэйд и Крис Бош. В составе клуба из штата Флорида Джеймс впервые стал чемпионом НБА в 2012 году и повторил успех в следующем сезоне (оба раза он был назван самым ценным игроком финала).

Наиболее наблюдательные зрители обращали внимание на рубашку, которую Джеймс надел для нового промо,— та же, что в резонансной телепрограмме 15-летней давности.

Поверили, кажется, даже некоторые игроки «Лос-Анджелес Лейкерс». Руй Хатимура, например, признался, что на всякий случай написал Леброну Джеймсу. Ответ, кстати, не сильно помог разобраться: «Он присылает эти странные эмодзи. Я даже не понял, что все это значит». Остин Ривз не знал, что ответить своим друзьям, звонившим, чтобы узнать, «что это такое».

Однако в назначенный Леброном Джеймсом час выяснилось, что кричащий заголовок был лишь маркетинговым трюком. Опубликованное на следующий день продолжение «интервью» оказалось всего-навсего рекламой новой линейки коньяков от Hennessy. Кто точно не сомневался в намерениях звездного баскетболиста, так это главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик. «Вы, ребят, идиоты,— ответил он удивленным журналистам.— Всем же было понятно, что это реклама!»

