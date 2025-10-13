В Ростовской области изменится расписание пяти электричек

Из-за ремонта путей 18, 24 и 26 октября изменяется расписание пяти пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

Поезд №6025 Азов — Ростов будет отправляться со станции Азов на 27 минут позже, в 14:35, а прибывать на Ростов Главный с 30-минутным опозданием, в 15:47.

Состав №6026 Ростов — Азов будет отправляться со станции Ростов Главный с 26-минутным опозданием, в 12:58, а прибывать в Азове на 28 минут позднее, в 14:08.

Электричка №6028 Ростов — Азов будет отправляться со станции Ростов Главный на пять минут раньше, в 14:58, а прибывать в Азов по графику, в 16:07.

Поезд №6174 Ростов — Орловка-Кубанская будет отходить со станции Ростов Главный по графику, в 13:08, а прибывать на конечную станцию на три минуты позже, в 14:43.

Поезд №6184/6183 Орловка-Кубанская — Ростов будет отправляться со станции Орловка-Кубанская на 21 минуту раньше, в 13.10, а прибывать на Ростов Главный на 22 минуты ранее, в 14:46.

Как отметили в компании, поезда будут следовать со всеми остановками согласно расписанию.

Наталья Белоштейн