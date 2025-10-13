«Единая Россия» приостановила членство арестованного главы Крымского района

В Краснодаре президиум регионального политсовета «Единой России» приостановил членство в партии главы Крымского района Сергея Леся. Кроме того, приостановлены полномочия чиновника в качестве секретаря местного отделения партии, сообщает пресс-служба кубанского отделения ЕР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Крымского района Сергей Лесь

Решения приняты в соответствии с пунктом устава партии, который предусматривает приостановку пребывания в организации гражданина, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

Господин Лесь был арестован 12 октября, на следующий день суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей по обвинению в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, чиновник незаконно распоряжался участками муниципальной земли, передавая ее заинтересованным лицам по заниженной цене. Обвинения в должностном преступлении также предъявлены начальнику отдела имущественных отношений Крымского района Елене Самыгиной.

Сергей Лесь и его родственники являются ответчиками по иску прокуратуры об обращении в доход государства 109 участков земли и зданий, слушание начнется в Геленджикском горсуде 16 октября. Прокуратура считает, что активы приобретены семьей чиновника на коррупционные доходы.

Подробнее о деле читайте в материале «Ъ» «Кубанский чиновник не ушел с золотым запасом».

Анна Перова, Краснодар