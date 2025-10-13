Силуанов: проблемы на рынке топлива решатся в ближайшее время

Ограничения в снабжении российского топливного рынка будут преодолены в ближайшее время, считает министр финансов Антон Силуанов. Он добавил, что компании нефтяного сектора «работают с напряжением».

«Уверен, что ограничения в снабжении внутреннего топливного рынка будут преодолены в ближайшее время ... Если мы будем еще увеличивать нагрузку на этот сектор, цены на нефтепродукты на нашем внутреннем рынке также будут реагировать»,— сказал министр на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам (цитата по «Интерфаксу»).

Антон Силуанов также предупредил, что увеличение нагрузки на нефтяной сектор повлечет за собой рост цен на бензин и другие нефтепродукты на внутреннем рынке. «Считаю, что каких-либо изменений налогового законодательства в части дополнительных изъятий в нефтеперерабатывающем производстве в настоящее время делать не нужно»,— добавил он.

Последние несколько месяцев из-за внеплановых остановок НПЗ оптовые котировки АИ-92 и АИ-95 обновляют исторические максимумы. АЗС в некоторых регионах ограничили допустимые объемы продажи бензина в одни руки. 30 сентября правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца года, а 12 октября президент на семь месяцев ввел мораторий на обнуление топливного демпфера.

