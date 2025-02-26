В бюджет города заложили 31 млн рублей на вынос сетей из-за канатной дороги

Для устранения препятствий к строительству канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде в бюджет города 2025 года заложили 31 млн руб. Соответствующие изменения гордума одобрила на заседании 26 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Урбантех» Фото: ГК «Урбантех»

Директор департамента финансов Юрий Мочалкин пояснил, что 2,5 млн руб. выделяют департаменту жилья на перенос коммунальных сетей и 28,5 млн руб. на те же цели — департаменту благоустройства.

Как писал «Ъ-Приволжье», весной 2024 года в правительстве Нижегородской области оценивали подготовку участка для строительства канатной дороги через Оку в 540 млн руб., включая 240 млн руб. на переустройство сетей.

Концессионное соглашение о строительстве канатной дороги, связывающей проспекты Ленина и Гагарина, правительство региона заключило с ГК «Урбантех» в 2023 году. Изначально построить ее рассчитывали в 2025 году, сейчас срок перенесен на 2026 год. Стоимость строительства оценивают в 4,9 млрд руб.

Ирина Швецова