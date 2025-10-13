Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Поезд Петербург – Севастополь задерживается в пути из-за пожара в Феодосии

Поезд № 007А, следующий из Петербурга в Севастополь, задерживается в пути на 2,5 часа из-за пожара на нефтебазе в Феодосии, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Гранд сервис экспресс».

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

О возгорании на нефтебазе после атаки ВСУ сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов. Инцидент случился в ночь на 13 октября, погибших и пострадавших нет.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 26 сентября на железнодорожных путях недалеко от станции Плюсса Псковской области произошел взрыв. В связи с инцидентом «Ласточки» между Петербургом и Псковом следовали измененным маршрутом.

Андрей Маркелов

