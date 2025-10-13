Криптоапокалипсис поставили на паузу

После паники и обвала, пережитого рынком криптовалют в минувшую пятницу, курсы биткойна и других криптовалют сегодня отыграли часть падения. Во многом этому способствовали новые заявления Дональда Трампа, который призвал всех «не беспокоиться о Китае», хотя еще накануне пообещал применить к нему новые повышенные пошлины.

«Не беспокойтесь о Китае, все будет хорошо! Уважаемый председатель Си только что пережил тяжелый момент… США хотят помочь Китаю, а не навредить ему»,— написал вчера вечером в своей соцсети Truth Social Дональд Трамп. Это заявление разительно отличается от того, что он выдал вечером в пятницу, пообещав ввести против Китая новые 100-процентные импортные пошлины. Пятничный пост Трампа привел к обвалу фондовых и криптовалютных рынков, капитализация которых рухнула на десятки миллиардов долларов.

Внезапный обвал криптовалют заставил некоторых аналитиков заподозрить попытки манипуляции рынком.

Немецкая Berliner Zeitung отметила, что «за полчаса до обвала криптовалют некий инвестор сделал ставку на снижение — и заработал $160 млн. У кого была инсайдерская информация? Неясно, какую роль сыграло окружение Трампа. Его сыновья управляют криптовалютным бизнесом и, ожидая заявлений своего отца в Белом доме, могут вовремя реагировать и делать соответствующие ставки».

Так или иначе уже сегодня курс биткойна вырос на 10%, до $115 тыс., а курс Ethereum — на 17%, до $4,1 тыс. В целом же, по подсчетам Bloomberg, совокупная капитализация рынка криптовалют сегодня выросла на 6%, до $4 трлн. Это вызвало саркастическую реакцию со стороны некоторых участников рынка. «Если в пятницу все кричали: “Трамп не имеет отношения к обвалу!” То сегодня все кричат: “Смотрите, Трамп все порешал, время покупать”»,— написали в соцсети X разработчики мемкойна Brett, работающего на блокчейне Ethereum.

Многие эксперты недовольны такой ситуацией на криптовалютном рынке.

Генеральный директор финансово-консалтинговой компании deVere Group Найджел Грин сообщил «Ъ», что резкая смена рыночных тенденций обнажает более глубокую проблему: «Инвесторы реагируют на тон заявлений, а не на реальное положение вещей. Это не инвестиции, а погоня за заголовками». Господин Грин предупредил, что такая реакция может исказить рыночные оценки и повысить риски. «Когда рынки движутся исключительно на заявлениях, а не на данных, волатильность начинает идти по кругу. Она подпитывает страх, затем жадность, и так продолжается снова и снова»,— полагает глава deVere Group.

