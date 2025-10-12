Дональд Трамп разыграл инвесторов

Заявления о введении стопроцентных пошлин на китайский импорт с ноября 2025 года спровоцировали рекордное падение крипторынка. За ночь были ликвидированы позиции на сумму около $19 млрд. До обвала основные криптовалюты демонстрировали рост, но после новостей биткойн упал на 7,4%, а Ethereum — почти на 14%. Впрочем, участники рынка ожидают скорого восстановления, связывая это с активностью инвесторов в период ожидания снижения ставки ФРС, а также с фундаментальной привлекательностью крипторынка.

10 октября в соцсети Truth Social глава Белого дома США Дональд Трамп заявил, что намерен ввести стопроцентные тарифы на импорт из Китая из-за «агрессивной» политики Пекина в сфере торговли (подробнее см. стр. 6). Крипторынок отреагировал на данные новости беспрецедентным падением.

За ночь с 10 на 11 октября было ликвидировано позиций на сумму примерно $19 млрд.

«Рынок пережил рекордный сброс позиций: в 10 раз больше, чем при крахе FTX, и почти в 20 раз больше, чем во время ковид-обвала»,— указывает Руфат Абясов, основатель и главный инвестиционный директор ГК «ГБИГ Холдингс».

При этом с начала месяца котировки главной цифровой валюты, биткойна (BTC), выросли на 5,7%, до $121 тыс./токен, а Ethereum — на 3,4%, до $4,3 тыс./токен. Однако после начала коррекции котировки начали стремительно падать: биткойн рухнул на 7,4%, до 112 тыс./токен, а Ethereum — почти на 14%, до $3,7 тыс./токен. После этого котировки немного восстановились, однако отыграть падение за выходные так и не смогли. Вечером 12 октября (19:00 мск) стоимость биткойна составляла $113,8 тыс. руб./токен, а Ethereum — $4,08 тыс./токен.

Остальные валюты пострадали сильнее: Solana обвалилась на 20% (до $180), XRP — на 22% (до $2,4), а Dogecoin и Avalanche скатились почти на 40–50% в пике, до $0,18/токен и $21/токен. «Это подчеркивает уязвимость "малых" монет к панике, в то время как BTC показал относительную устойчивость как "цифровое золото"»,— считает директор по коммуникациям криптобиржи EXMO Михаил Смирнов.

При этом никакого фундаментального повода для такого краха не было, указывает ведущий аналитик криптоброкера Cifra Markets Александр Крайко. «Заявление Трампа о возможных дополнительных пошлинах на китайские товары звучало в его стиле, к чему уже все привыкли. Это был скорее информационный шум, который стал для рынка спусковым крючком»,— отмечает эксперт. «Такие события рынок запоминает надолго. Они показывают, кто действительно контролирует ликвидность и почему риск-менеджмент важнее любых прогнозов»,— отмечает господин Крайко.

В то же время, по оценкам экспертов, падение не станет затяжным и криптоинвесторам можно рассчитывать на восстановление рынка в ближайшее время.

По оценке экспертов, к концу месяца биткойн может вырасти в цене на 10% от текущей стоимости, а Ethereum — на 30%.

Интерес к цифровым активам подогревают ожидания скорого снижения ставки ФРС, так как криптовалюта, в особенности стейблкойны, по-прежнему является привлекательным хеджирующим активом в период инфляции, отмечают участники рынка. Причем «в ближайшие несколько недель рынок может увидеть новые пики в котировках ключевых валют, так как статистически октябрь является одним из наиболее благоприятных месяцев для крипторынка», отмечает господин Смирнов. Многие эксперты также рассчитывают, что США и Китаю вновь удастся урегулировать экономические споры, как это уже происходило после прихода к власти господина Трампа.

Андрей Ковалёв