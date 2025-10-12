Пятничное сообщение американского президента о планах введения новых импортных пошлин против Китая привело к обрушению фондового и криптовалютных рынков. Аналитики пытаются понять, насколько продолжительным может быть обвал, не исключая возможные рыночные манипуляции со стороны неизвестных заинтересованных лиц.

Рынки готовятся к хаосу после того, как Трамп вызвал рекордный обвал криптовалют

Угроза Дональда Трампа ввести новые стопроцентные пошлины в отношении Китая вызвала один из крупнейших в истории обвалов криптовалют и вызвала опасения, что на следующей неделе на глобальных рынках будет хаос. Криптобиржа Binance извинилась за перебои в работе в условиях «напряженной рыночной деятельности». Эксперты заподозрили возможную инсайдерскую торговлю после того, как некоторые анонимные аккаунты заработали почти $200 млн, сделав ставку на падение цен менее чем за час до объявления пошлин.

Распродажа на рынке: заявление Трампа обрушило рынок акций на $2 трлн

В пятницу утром индекс S&P 500 был всего в паре пунктов от очередного исторического максимума. Но затем, после одного поста президента Дональда Трампа в социальных сетях, рыночная стоимость упала на $2 трлн. Такое развитие событий показывает, какое влияние единоличная торговая политика президента по-прежнему оказывает на судьбу мировой экономики.

Крупнейший криптокрах: кто этим манипулировал?

Некий инвестор сделал ставку на крах за полчаса до него — и заработал $160 млн. У кого была инсайдерская информация? Неясно, какую роль сыграло окружение Трампа. Его сыновья управляют криптовалютным бизнесом и, ожидая заявлений своего отца в Белом доме, могут вовремя реагировать и делать соответствующие ставки. Что будет дальше, также неясно: через несколько часов после того, как Дональд Трамп в пятницу спровоцировал шок на рынках, он, по-видимому, уже начал идти на попятную — так же как в свое время с пошлинами против ЕС.

Рынок криптовалюты пережил крупнейшую распродажу

Внезапное повышение пошлин усилило опасения по поводу обострения торговой войны между США и Китаем, вызвав сотрясение не только на криптовалютном рынке, но и на традиционных рынках, таких как фондовые и нефтяные. Некоторые аналитики предполагают, что общий объем распродажи может превысить $30 млрд, поскольку участники рынка переоценивают риски на фоне геополитической напряженности. Эта драматическая распродажа подчеркивает волатильность криптовалютных рынков в ответ на геополитические события и изменения в регулировании. Инвесторы внимательно следят, как будет развиваться ситуация с этими пошлинами и торговая политика, поскольку сохраняющаяся напряженность угрожает стабильности рынка как традиционных, так и цифровых активов.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Евгений Хвостик