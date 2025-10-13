В Белой Калитве мужчину подозревают в убийстве 19-летнего жителя после ссоры

В Белой Калитве следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в ночь на 13 октября между подозреваемым и 19-летним местным жителем на улице Театральной произошел конфликт. В результате ссоры задержанный нанес удар ножом оппоненту. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения задержанного под стражу, отмечают в СК.

Константин Соловьев