Цена на золото достигла рекордных $4100

Фьючерс на золото с поставкой в декабре на бирже Comex обновил исторический максимум, впервые превысив $4100 за тройскую унцию. По состоянию на 14:10 драгметалл рос в цене на 2,44%, до $4098 за тройскую унцию. Фьючерс на серебро дорожает на 5,18%, до $49,7 за унцию.

По данным Financial Times, рост цены на золото обусловлен в том числе притоками в золотые фонды (ETF). В сентябре мировые инвесторы вложили в ETF $15,5 млрд. Это стало вторым по величине результатом за все время наблюдений. По данным Bloomberg, в этом году золото подскочило в цене более чем на 50%.

