Стоимость золота впервые превысила $4050

Фьючерс на золото с поставкой в декабре на бирже Comex дорожает на 1,16%, до $4050,8 за тройскую унцию. Стоимость драгметалла впервые превысила $4050. Фьючерс на серебро растет в цене на 1,85%, до $48,3 за унцию.

Цены на золото растут седьмую неделю подряд, за это время они прибавили почти 19%. При этом активы золотых биржевых фондов (ETF) превысили 3 тыс. тонн впервые за три года. Спрос растет из-за повышения рисков инвестирования в гособлигации США, в том числе из-за случившегося шатдауна. По данным Bloomberg, в этом году золото подскочило в цене более чем на 50%.

