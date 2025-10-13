Сенат США хочет активизировать работу над ядерной крылатой ракетой для подлодок

В принятой 9 октября Сенатом США версии закона об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) содержится требование резко активизировать работу над крылатой ракетой с ядерной боеголовкой для подлодок (SLCM-N). На это обратил внимание научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Александр Ермаков.

Сейчас у США таких ракет нет. Администрация Дональда Трампа продвигала программу по разработке SLCM-N еще в период его первого президентского срока, но работы начались по сути только, когда он вновь вернулся в Белый дом. Срок реализации программы задан достаточно далеким — оперативное развертывание с 2034 года. Сенат же, как следует из NDAA, хочет сократить этот срок. Более того, отдельным пунктом сенаторы призывают Пентагон в кратчайшие сроки разработать и развернуть некую «временную» морскую крылатую ракету.

В связи с этим Александр Ермаков не исключает, что США пойдут по пути возрождения ядерного Tomahawk как единственной крылатой ракеты, которая у американцев сейчас «умеет» летать из-под воды и серийно производится.

От модификации Tomahawk с ядерной боевой частью США ранее отказались в рамках договоренностей с Россией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 октября предупредил о последствиях отправки крылатых ракет Tomahawk Украине. По его словам, участие этих ракет в работе украинских вооруженных сил может «плохо кончиться» для всех.

Елена Черненко