Песков: поставки «Томагавков» на Украину могут плохо кончиться для всех

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил о последствиях отправки крылатых ракет Tomahawk Украине. По его словам, участие этих ракет в работе украинских вооруженных сил может «плохо кончиться» для всех, поскольку это потребует участия американских специалистов.

«Действительно, обращение с такими сложными ракетами так или иначе потребует участия в процессе американских специалистов. Это очевидный факт. Об этом и говорится в сообщении Медведева»,— сказал представитель Кремля.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о возможных поставках Украине ракет Tomahawk. По его словам, такая помощь Киеву может иметь негативные последствия для всех участников конфликта и для самого Вашингтона.

Зампред Совбеза подчеркнул, что ядерное исполнение Tomahawk «отличить от обычного в полете невозможно». Он также считает, что «пуск их будет осуществлять не бандеровский Киев, а именно США». Дмитрий Медведев выразил надежду, что слова Дональда Трампа — «очередная пустая угроза». Свой пост он сопроводил старым мемом про «подводную лодку в степях Украины».

Сегодня господин Трамп заявил, что отправит Украине ракеты Tomahawk, если российско-украинский конфликт не будет урегулирован. Владимир Путин называл возможные поставки новым этапом эскалации конфликта. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что этот вопрос вызывает у Москвы крайнюю обеспокоенность.

Подробнее — в материале «Ъ» «“Томагавки” в тумане».

Анастасия Домбицкая