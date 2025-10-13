Топорное решение

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Принятый Сенатом США военный бюджет предполагает резкую активизацию работы над крылатой ракетой с ядерной боеголовкой для подлодок

Американский Сенат 9 октября принял свою версию закона об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) 77 голосами против 20. У нас его упрощенно называют американским военным бюджетом. Законопроект поддержали многие демократические сенаторы, что в наши дни жесткого политического раскола в США редкость. После голосования в Сенате начнется согласование с версией Палаты представителей. Итоговый документ представят на подпись президенту. В версии Сената военные расходы достигнут рекордных $914 млрд, что, если добавить траты, одобренные через отдельный «большой красивый закон» (One big beautiful bill) Дональда Трампа, гарантирует преодоление Пентагоном в 2026 году цифры в триллион долларов.

Для России в этом законе много важных пунктов, но один вызывает особый интерес: сенаторы хотят резко активизировать работу над крылатой ракетой с ядерной боеголовкой для подлодок.

Программа создания этой ракеты — SLCM-N — стартовала в первое президентство Дональда Трампа как инициатива Белого дома. Ее необходимость объясняли отсутствием у США достаточного выбора нестратегического ядерного оружия — сейчас оно у них представлено лишь авиабомбами B61–12, в то время как у РФ и КНР широкий выбор средств доставки, включая и ракеты морского базирования.

Известная ракета Tomahawk создавалась в первую очередь как крылатая ракета для подлодок, которую можно было бы запускать из торпедных аппаратов (сегодня лодки используют для них отдельные вертикальные пусковые установки). Модификация с ядерной боевой частью была принята на вооружение в 1984 году, но была отправлена на хранение в начале 1990-х годов в соответствии с американо-российскими договоренностями о сокращении тактического ядерного оружия. В 2010 году США объявили о начале ликвидации складированных ракет.

Программа SLCM-N вначале встречала серьезную критику американских законодателей и становилась камнем преткновения в ходе утверждения бюджетов. Может показаться странным, но скептически к программе относился и флот — больших денег, новых кораблей или расширения штатов на этом не получишь, а дополнительных задач навесят и появятся новые сложности в эксплуатации многоцелевых лодок (требования к обеспечению безопасности, сложности с заходами в иностранные порты). В ходе президентства Джо Байдена программа по созданию SLCM-N была фактически заморожена. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом она была реанимирована, пошли первые серьезные средства. Срок реализации был задан достаточно далеким — оперативное развертывание с 2034 года. Сенат, судя по всему, хочет сократить этот срок. Что еще более интересно, отдельным пунктом военное министерство призывают в кратчайшие сроки разработать и развернуть некую «временную» морскую крылатую ракету.

О техническом облике ни SLCM-N, ни «эрзаца» ничего не известно. Учитывая родственность по боеголовке и общий подход к SLCM-N как к недорогой программе высказывались предположения, что она будет родственна новой авиационной стратегической крылатой ракете AGM-181A LRSO. Однако очевидно, что доработка и испытания ракеты в версии для подводного старта займут значительное время и «эрзацем» LRSO быть не может.

Единственным реалистичным сценарием видится возрождение ядерного Tomahawk, как единственной крылатой ракеты, которая у американцев сейчас «умеет» летать из-под воды и серийно производится.

Это не сложная задача — модульная конструкция Tomahawk позволила создать модификации с разными системами наведения и боевыми частями.

Развертывание ядерных крылатых ракет на многочисленных многоцелевых атомных субмаринах типов Los Angeles и Virginia создаст дополнительные поводы для нервозности Китая и России. Таких лодок полсотни в строю, и они постоянно показательно «маячат» у берегов оппонентов Вашингтона. В первую очередь мера антикитайская, направленная на усиление позиций на Тихом океане. Но если будут утверждены планы срочного создания «эрзаца», то уже в следующем году и переговорный фон России и США по сохранению ограничений на стратегические наступательные вооружения значительно осложнится. У Штатов не только больше многоцелевых лодок, но и они свободнее чувствуют себя у российских берегов, чем наши у американских, а значит, американские ракеты смогут угрожать целям в глубине России.

Кроме того, если в качестве эрзаца будет создан именно ядерный Tomahawk, то куда подозрительнее начнут смотреть на новые американские сухопутные ракетные комплексы с такими ракетами, например на Typhon, находящийся сейчас на Филиппинах и в Японии и в следующем году планируемый к временному развертыванию в Германии. Хоть там и используются ракеты в контейнерах с надводных кораблей, но значительной трудности разместить в них ядерные ракеты не будет.

Посмотрим, не будет ли «торпедирована» эта инициатива сенаторов, но двухпартийная поддержка закона и напряженный международный фон дают ей хорошие шансы на реализацию.

Александр Ермаков, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН