На Дону уроженца Украины приговорили к двум годам поселения за нацистские тату

На основании материалов УФСБ России по Ростовской области уроженец Кировоградской области Украины Павел Цуканов приговорен к двум годам колонии-поселения за неоднократную публичную демонстрацию татуировок с нацисткой символикой (ч. 1 ст. 282.4 УК России). Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В настоящее время обвиняемый является лицом без гражданства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отмечается, что фигурант был задержан в апреле 2024 года при попытке получить деньги у жительницы Белокалитвинского района якобы для помощи участникам СВО. Уголовное дело по ч .4 ст. 159 УК России «Мошенничество» сейчас рассматривается в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону.

«Цуканов имеет на теле множество татуировок, в том числе изображения нацистской символики, за публичную демонстрацию которых привлекался к административной ответственности в 2023 году по ч. 1 ст. 20.3 КоАП России»,— отметили в ведомстве.

Приговор вступил в законную силу.

Наталья Белоштейн