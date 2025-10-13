Беглов и Бельский осмотрели новую железнодорожную станцию «Новая Лахта»

Губернатор Петербурга Александр Беглов вместе с председателем городского Заксобрания Александром Бельским осмотрел новую железнодорожную станцию «Новая Лахта» на Приморском шоссе, сообщает пресс-служба Смольного.

Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Объект улучшит транспортную доступность расположенного рядом небоскреба «Лахта Центр», к которому ведет подземный переход длиной 240 метров. Это один из самых длинных пешеходных тоннелей города, не связанный с метро.

Что касается самой станции, то она может принимать все типы подвижного состава пригородного сообщения. Она целиком прикрыта навесом, который защитит пассажиров от осадков.

На станции установлены современные системы навигации с электронными табло и мониторами. По краю платформы выполнена тактильная разметка для слабовидящих. Скамейки сделаны из современных композитных материалов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что срок завершения строительства магистрали М-32, которая свяжет Приморское шоссе в районе «Лахта Центра» с будущей трассой М-49, сдвинули больше чем на год.

Андрей Маркелов