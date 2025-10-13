Силуанов назвал сложной политику охлаждения экономики России

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что стране необходимо плановое охлаждение экономики для снижения процентных ставок. Он отметил, что это непростой процесс.

«Это тяжелая, сложная политика, но она необходима для того, чтобы процентные ставки снизились, чтобы ресурсы появились ... чтобы реальные доходы, в конце концов, населения могли иметь новое качество роста»,— сказал господин Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам (цитата по ТАСС).

В начале сентября премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что охлаждение экономики было неизбежным. Однако, по его словам, правительство его прогнозировало. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что замедление российской экономики идет, но его не следует путать с рецессией.