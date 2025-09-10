Мишустин: охлаждение экономики России было неизбежно

Некоторое охлаждение российской экономики было неизбежным, но его прогнозировали, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам. Глава кабмина подчеркнул, что ВВП сохранил положительную динамику. По итогам января-июля он вырос на 1,1% после высоких значений 2023-2024 годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр России Михаил Мишустин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Премьер-министр России Михаил Мишустин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Некоторое охлаждение было неизбежно», — сказал господин Мишустин (цитата по ТАСС). Он добавил, что «период первых антикризисных решений пройден».

Михаил Мишустин сообщил, что образовавшиеся в последние годы ниши в экономике были оперативно заполнены благодаря быстрому расширению внутреннего производства. Сейчас, по его словам, «бизнес переформатирует ... процессы, исходя из новых реалий», и одновременно правительство «добивается формирования долгосрочных трендов».