Нетаньяху назвал Трампа «лучшим другом Израиля» за всю историю отношений с США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху открыл свою речь перед Кнессетом благодарностью в адрес президента США Дональда Трампа за содействие в освобождении всех израильских заложников. Израильский премьер назвал американского президента «лучшим другом Израиля» из всех глав Белого дома за всю историю США.

«Дональд Трамп — лучший друг Израиля из Белого дома за всю историю (американо-израильских отношений),— сказал господин Нетаньяху с трибуны Кнессета. — Ни один американский президент не сделал для Израиля больше».

Ранее спикер Кнессета Амир Охана, открывший заседание в парламенте, назвал Дональда Трампа «колоссом, который войдет в пантеон истории». По его словам, еврейский народ будет помнить его «тысячи лет спустя».

Ранее Дональд Трамп прибыл в израильский парламент. Он стал первым с 2008 года действующим американским президентом после Джорджа Буша, который выступает в Кнессете.

Перемирие в секторе Газа вступило в силу 10 октября в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа. 13 октября «Хамас» должен вернуть израильской стороне 20 живых заложников. В ответ Израиль должен освободить 250 палестинцев, приговоренных к пожизненному заключению, и более 1,7 тыс. жителей Газы, арестованных после начала военных действий в октябре 2023 года.

Анастасия Домбицкая