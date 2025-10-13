В Ростовской области цены на товары и платные услуги на 4,7%

Потребительские цены в Ростовской области выросли на 0,65% в сентябре по сравнению с августом. В сравнении с началом года цены увеличились на 4,7%. Данные следует из отчета, опубликованного Ростовстатом.

Продовольствие выросло в цене на 0,51% в сентябре и на 4,72% с начала года, непродовольственные — на 0,85% за месяц и на 2,45% соответственно.

Платные услуги подорожали на 7,66% с начала года. Наибольший рост показали коммунальные тарифы — более 10% с января. Медицинские услуги также выросли на чуть более 10%, услуги дошкольного воспитания — на 12,35%, образования — на 11,67%.

Среди продовольствия наиболее заметно подорожали яйца — на 8,68% за месяц, однако с начала года их стоимость снизилась на 30%. Мясо и птица, а также хлеб подорожали на 9% и почти на 10,5% с начала года соответственно. Плодоовощная продукция подешевела на 2,05% в сентябре и на 17,41% с января.

Среди непродовольственных товаров автомобильный бензин подорожал на 4,53% за месяц и на 11,45% с начала года. Медикаменты увеличились в стоимости на 5,35% с января.

Константин Соловьев