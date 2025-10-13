Водителю автобуса дали условный срок за гибель сбитой петербурженки

Московский районный суд Петербурга признал Александра Кубышку виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ. За наезд автобуса, из-за которого наступила смерть петербурженки, водителю дали 2,5 года условно, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Александр Кубышка вечером 25 декабря следовал по маршруту за рулем автобуса Volgabus 627105-0000010, принадлежащем ГУП «Пассажиравтотранс». Сотрудник направлялся в сторону Авиационной улицы. При повороте налево на улицу Типанова водитель проявил преступное легкомыслие и невнимательность к дорожной обстановке и ее изменениям. Он проезжал перекресток на зеленый сигнал светофора, но не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу пешеходу.

Петербурженка получила телесные повреждения. Она скончалась в ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе.

Суд лишил Александра Кубышку свободы на 2,5 года условно с испытательным сроком два года с лишением права на управление транспортными средствами на два года. С него и «Пассажиравтотранса» солидарно взыскали 2,5 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пенсионерка попала в больницу после наезда лазурного автобуса у ТРК «Атмосфера».

Татьяна Титаева