Пенсионерка попала в больницу после наезда лазурного автобуса у ТРК «Атмосфера»

Лазурный автобус наехал на пенсионерку на переходе на Комендантской площади. Пожилую петербурженку доставили в больницу, пишет 78.ru.

Все произошло около ТРК «Атмосфера». В АО «Третий Парк» сообщили, что водитель «лазурного» не заметил пешехода при повороте. Пенсионерка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

После случившегося водитель обратился к специальным службам. Пенсионерку забрали в больницу. В связи с проведением служебной проверки водитель временно отстранили.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что автобус врезался в остановку общественного транспорта у станции метро «Купчино».

Татьяна Титаева