Пенсионерка попала в больницу после наезда лазурного автобуса у ТРК «Атмосфера»
Лазурный автобус наехал на пенсионерку на переходе на Комендантской площади. Пожилую петербурженку доставили в больницу, пишет 78.ru.
Все произошло около ТРК «Атмосфера». В АО «Третий Парк» сообщили, что водитель «лазурного» не заметил пешехода при повороте. Пенсионерка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.
После случившегося водитель обратился к специальным службам. Пенсионерку забрали в больницу. В связи с проведением служебной проверки водитель временно отстранили.
