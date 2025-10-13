В Госдуме высказались против принудительной медиации при разводах

Председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников заявил, что введение обязательной медиации (примирения супругов при разводе) недопустимо. По его словам, медиация должна быть добровольной и организованной специалистами.

«Если мы говорим про медиацию, во-первых, она должна быть добровольной. Первое. И второе: она должна быть профессиональной, чтобы люди не "лезли в постель", а спрашивали, чем тебе помочь"»,— сказал господин Крашенинников журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что стремление властей сохранить семьи — «правильное, разумное и со всех сторон поддерживаемое», но средства должны быть «гуманные и правовые».

В России с 2011 года действует закон о медиации — альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника. Процедура медиации носит добровольный характер и оплачивается участниками спора. В сентябре 2024 года «Ъ» писал, что вопрос об обязательной процедуре медиации прорабатывается в Минюсте. В июне этого года о необходимости сделать процедуру обязательной заявил министр юстиции Константин Чуйченко. С министром соглашалась первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

Полина Мотызлевская