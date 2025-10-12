В Госдуме поддержали идею обязательного примирения супругов при разводе

Процедура примирения при разводе должна стать обязательной в России. Об этом ТАСС заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Госпожа Буцкая отметила, что полностью поддерживает инициативу Минюста о введении посредника для разводящихся пар, которую выдвинул глава ведомства Константин Чуйченко в июне.

«Медиатор слышит одну сторону, слышит другую сторону и делает так, что эти две стороны могут договориться. И в результате, даже если семья не сохранится, они не станут врагами… Но вообще, конечно, у нас глобальная задача, чтобы разводов стало меньше, а крепких семей стало больше»,— сказала первый зампред комитета Госдумы.

В Москве работает сильная служба медиации, при работе с которой по итогам развода создается «практически паспорт семьи», в котором, среди прочего, прописаны все детали о детях, отметила Татьяна Буцкая.

В октябре комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ раскритиковала законопроект о необходимости проходить обязательную консультацию у психолога при разводе. В правительстве объяснили, что проект, который депутаты внесли в Госдуму еще в 2024 году, не согласуется с положениями ГПК, в соответствии с которыми примирительная процедура должна проводиться на добровольной основе.