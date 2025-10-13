Польша требует от ФРГ снять обвинения с подозреваемых в подрыве «Северных потоков»

Глава польского бюро национальной безопасности Славомир Ценцкевич призвал власти Германии прекратить судебное преследование украинцев, подозреваемых в подрыве трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Как он заявил в интервью Financial Times (FT), Германия должна отказаться от преследования, если она хочет, чтобы ее политика в отношении России согласовывалась с политикой Польши и других союзников по НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kacper Pempel / Reuters Фото: Kacper Pempel / Reuters

«Если Германия преследует кого-то, кто находится в Польше и кто разрушил источник доходов для российской военной машины, тогда мы видим явное противоречие между интересами Польши и Германии»,— заявил Славомир Ценцкевич. По его словам, расследование этого случая «не имеет смысла не только с точки зрения интересов Польши, но и всего НАТО», и оно хоть и служит интересам германского правосудия, однако оно также в интересах России. Он отметил, что не имеет данных о том, что Польша помогала украинцам взрывать трубопровод, но «интерес польского государства заключается в том, чтобы защищать всех, кто, возможно, участвовал в повреждении "Северного потока-2"».

Гражданин Украины Владимир Журавлев, подозреваемый в подрыве трубопроводов, находится под арестом в Варшаве. Он был задержан 30 сентября. Его выдачи добивается Германия. Ранее премьер Польши Дональд Туск также заявлял, что выдача Журавлева Германии не соответствует польским интересам.

Алена Миклашевская