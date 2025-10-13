На закупку турбины для челябинской ТЭЦ-2 направят более 3 млрд рублей

ПАО «Форвард Энерго» объявило закупку на изготовление и поставку турбины для челябинской теплоэлектроцентрали №2. Начальная стоимость контракта составляет более 3 млрд руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, заказчику необходимо заменить паровую турбину Т-100-130. Подрядчику нужно не только привезти ее, но и предоставить услуги шеф-монтажа и шеф-накладки для ее подключения, а также провести инструктаж с работниками ТЭЦ-2.

Заявки на участие в закупке принимаются до 22 октября. Подрядчика определят 30 октября.

В сентябре этого года ПАО «Форвард Энерго» также искало подрядчика для оценки состояния и ремонта оборудования челябинской ТЭЦ-4. Стоимость работ оценивалась в 806 млн руб. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», подрядчику нужно провести инспекцию состояния газовой турбины и ее генератора, очистить и осмотреть около 20 капитальных запасных частей, а также отремонтировать их при выявлении дефектов и поломок.

По данным протокола конкурсной комиссии, принято решение заключить договор с единственным участником конкурса — ООО «Турбосервис рус». Компания зарегистрирована в Химках Московской области. Она занимается обслуживаем энергетических газовых турбин и теплоэлектроцентралей, а также проводит инспекции. По данным «СПАРК-Интерфакс», генеральным директором является Олег Шевченко, а совладельцем — московское АО «Гардинер ресорсиз инвестиции». В 2024 году компания «Турбосервис рус» получила выручку в размере 3,5 млрд руб., чистую прибыль — 976,1 млн руб.

Ольга Воробьева