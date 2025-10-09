Депутаты Петербурга намерены запретить детям пользоваться телефонами в школах

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга обсуждают инициативу о запрете использования школьниками гаджетов и смартфонов во время обучения. Спикер городского парламента Александр Бельский в разговоре с «Фонтанкой» отметил, что зачастую дети сидят в телефонах вместо изучения предметов.

Председатель Заксобрания заявил, что для принятия законопроекта необходимо определить места хранения гаджетов и порядок контактов школьников с родителями. Господин Бельский допустил, что дети могли бы связываться с ними через учителей, так как преподаватели состоят в чатах с родителями.

«Дети на уроках сидят в телефонах, играют, занимаются неизвестно чем, только не учебой. Ребенок сам себя ограничить в этом не может, поэтому мы считаем, что ему в этом требуется наша помощь»,— объяснил спикер ЗакСа.

Татьяна Титаева