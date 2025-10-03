Почти на всю зиму в центре Екатеринбурга запретят торговлю алкоголем

На центральных улицах Екатеринбурга почти на всю зиму запретят розничную продажу алкогольной продукции. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов.

Так, с 5 декабря до 23 февраля 2026 года торговлю алкоголем с 10:00 до 23:00 ограничат на улицах Вайнера — Антона Валека — 8 Марта — проспект Ленина. С 30 декабря по 18 января продажа с 8:00 до 23:00 будет запрещена в границах улиц Малышева — 8 Марта — проспект Ленина — Пушкина.

Алексей Орлов также постановил возвести ледовый городок в Историческом сквере — строительство начнут после 14 ноября, завершить его должны к 29 декабря. Предполагается, что он будет открыт с 30 декабря до 18 января: в этот период там проведут XXIV Международный конкурс ледовой скульптуры «Европа — Азия». Каток на площади 1905 года планируется открыть 5 декабря, он должен проработать до 23 февраля: там будут проводиться новогодние мероприятия и ярмарка.

Ирина Пичурина