Москвич задержан по делу о переводе денег для ВСУ на криптокошелек иноагента

В Москве задержали местного жителя, подозреваемого в отправке денег журналисту Аркадию Бабченко (признан в России иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов). В отношении него возбудили уголовное дело о финансировании терроризма, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Имя задержанного не разглашается.

Как считает следствие, фигурант отправлял деньги для финансирования ВСУ и запрещенной в России террористической организации. Всего он перевел в криптовалюте более 60 тыс. руб. СКР будет просить суд арестовать обвиняемого.

Аркадий Бабченко (иноагент) работал журналистом в России до 2017 года. После этого он переехал на Украину, где в 2018 году участвовал в инсценировке своего убийства. Позже было объявлено, что «покушение» на журналиста было спецоперацией СБУ, в ходе которой удалось предотвратить настоящее преступление.

Никита Черненко