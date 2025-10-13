В Ростовской области пытаются продать акции дочки разоренного СПК «Тихий Дон»
В Ростовской области на продажу выставили более 40 тыс. акций АО «Лепесток» — дочерней структуры компании «Тихий Дон». Об этом свидетельствуют данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Согласно размещенной информации, номинальная стоимость одной ценной бумаги составляет 100 руб., общая цена лота — 9,8 млн руб. Это третья попытка реализовать акции предприятия. Ранее на аукцион выставляли свыше 70 тыс. бумаг, однако покупателей не нашлось.
Заявки на участие в торгах принимают до 11 ноября. Итоги аукциона подведут через три дня после завершения приёма заявок.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о том, что СПК «Тихий Дон» создали в ноябре 2002 года в Шолоховском районе. Компания занималась выращиванием зерновых и масличных культур. В январе 2019 года предприятие признали банкротом.