На Дону в ДТП пострадал 13-летний мопедист

В Миллерово при столкновении с Hyundai Accent пострадал 13-летний водитель мопеда. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На пересечении улиц Российской и Калинина 65-летний водитель Hyundai Accent, поворачивая повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с мопедом, движущимся по главной дороге во встречном направлении, под управлением несовершеннолетнего.

В отношении родителей несовершеннолетнего пострадавшего составлен административный материал по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Наталья Белоштейн