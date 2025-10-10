Душанбе в душу

10 октября президент России Владимир Путин провел свой третий день в Душанбе, на этот раз в компании глав государств СНГ. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, что интереснее речей лидеров оказался его разговор с помощником президента Юрием Ушаковым, в котором выяснилось, что на свободе оказался один из российских журналистов, арестованных в Азербайджане, и что потенциал Анкориджа не может быть исчерпан, потому что не может быть исчерпан никогда.

Президент России и президент Таджикистана провели три дня в обществе друг друга

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России и президент Таджикистана провели три дня в обществе друг друга

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Утром 10 октября выяснились подробности предыдущего дня, прежде всего насчет встречи Владимира Путина и Ильхама Алиева. Почему же президенты почти уже распрощались, а потом вдруг остановились у выхода в холле, сели в кресла и разговаривали еще почти час? Было предположение, что им просто стало душно в небольшой переговорной комнате, где к тому же надышали журналисты.

Нет, оно не подтвердилось. Оказывается, у выхода им просто рассказали, что начало саммита «Россия—Центральная Азия» сдвинулось, и у них появилось время. Им они и пользовались.

Еще одна локальная интрига состояла в том, что после этого саммита у Владимира Путина были назначены переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Но их не случилось.

По информации “Ъ”, отмена произошла неожиданно. Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев и правда собирались ехать в резиденцию президента России, но президент Таджикистана Эмомали Рахмон своей железной рукой (а она у него и правда, по отзывам, просто железная) отправил всех остальных президентов на электрокарах на осмотр своего восхитительного садово-паркового хозяйства, состоящего из фруктовых и овощных ландшафтов, по просторам напоминающих лунные. Шансов избежать этого не было, да никто и не пытался.

Лидеры СНГ собрались в Душанбе к третьему дню визита Владимира Путина

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Лидеры СНГ собрались в Душанбе к третьему дню визита Владимира Путина

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дальновидный политик Эмомали Рахмон, видимо, понимал, что если даже перенести осмотр, к примеру, на час, то вернуть двух коллег уже не удастся, и действовал, как всегда, напористо.

К событиям вчерашнего дня следует отнести и телефонный разговор с премьер-министром Ирака, председателем саммита Лиги арабских государств Мухаммедом ас-Судани (организовать этот разговор в разгар дня в условиях душанбинского графика господина Путина — протокольный подвиг).

Во время этого разговора была решена участь российско-арабского саммита, запланированного на 15 октября. Как известно, он был внезапно отменен.

По информации “Ъ”, не так уж внезапно. Российская сторона накануне саммита получила согласие приехать в Москву 11 лидеров из 22, и это был хороший промежуточный результат.

Но неожиданно произошел мир на Ближнем Востоке, события развиваются, и уверенности, что все, кто обещал, в конце концов приедут в Москву, теперь не было. Особенно это касалось эмира Катара, который по объективным причинам уже не мог вообще ничего ни подтвердить, ни опровергнуть.

Премьер Ирака при этом подтвердил свои опасения. Во время этого разговора и решено было не рисковать.

Президент Армении и президент Азербайджана теперь часто вместе

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Армении и президент Азербайджана теперь часто вместе

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

К тому же играло роль еще одно соображение: отмена саммита именно в эти дни была на руку американскому президенту, которому такие люди, как эмир Катара, в такое время нужны на месте. То есть помочь Дональду Трампу в деле удивительного умиротворения — разве не благородная задача?

Так, по информации “Ъ”, и был перенесен российско-арабский саммит.

Между тем утром в разгаре был уже саммит СНГ. В Душанбе приехали все девять лидеров стран Содружества.

Их последовательно встречал Эмомали Рахмон.

И пока ждал, не забывал о журналистах, которые снимали приезд лидеров СНГ.

— Ну что,— интересовался он,— как у нас погода для вас? Не жарко?

Гробовое молчание было ему ответом. Растерялись фотокорреспонденты. Они же, как известно, для сьемок, а не для разговоров. Но все-таки фотокор ТАСС Владимир Смирнов решил вступить и сообщил неверным голосом:

— Нет, не жарко, особенно с утра...

О, тяжело пожатье каменной его десницы (слева президент Армении справа президент Таджикистана)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ О, тяжело пожатье каменной его десницы (слева президент Армении справа президент Таджикистана)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Потому что с утра в Душанбе плюс десять.

— А у нас разгар уборки...— продолжал разговаривать теперь уже только, видимо, с Владимиром Смирновым Эмомали Рахмон.— Бархатное лето!

Владимир Смирнов кивнул.

Кивок, очевидно, обнадежил Эмомали Рахмона, и он прямо спросил Владимира Смирнова:

— Пловом угощали?

— Нет,— твердо ответил фотокорреспондент, не выглядевший проголодавшимся (причем последние лет тридцать).

Вряд ли вопрос президента Таджикистана был праздным. Он, конечно, знал, что накануне в одном из ресторанов города был дан прием в честь российских журналистов, на котором не могло же не быть плова. Но его не было. Суп был, шашлык был, и всякий, танцы были. Плова не было.

Президент Таджикистана подозвал помощника и, показав на Владимира Смирнова, распорядился:

— Разберитесь!

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воодушевлен визитом в Душанбе

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воодушевлен визитом в Душанбе

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Смирнов потом признавался, что в этот момент ему стало не по себе, ибо это могло означать, по его мнению, все что угодно.

Но, скорее, все-таки это означало, что его попытаются накормить пловом. Но кто его знает, чем на самом деле все обернется.

Целый день потом фотограф ждал, что к нему и правда кто-нибудь подойдет. Не дождался — и рад.

Тем временем должно было начаться заседание глав государств СНГ в узком составе. Но пока не начиналось, так как задерживался, кто бы вы думали, президент России.

А пока я мог кое-что выяснить у помощника президента России Юрия Ушакова, который у входа в зал тоже дожидался приезда президента России, чтобы зайти в этот зал вместе с ним.

Дело в том, что накануне один из заместителей министра иностранных дел России резко высказался насчет того, что исчерпан потенциал Анкориджа, а значит, отношения России и США снова зашли в тупик.

— А вы, похоже, не согласны с этим. Где правда?

— Правда,— рассказал Юрий Ушаков,— в администрации президента Российской Федерации.

И счел своим долгом уточнить:

Пожатье десницы Александра Лукашенко тоже не из легких

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пожатье десницы Александра Лукашенко тоже не из легких

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Договоренности, которые достигнуты между двумя президентами на Аляске,— это просто основа всех договоренностей! Пока других у нас нет. Элементы этих договоренностей можно было бы собирать как кубики и решать проблемы… И есть готовность американской стороны пробивать то, о чем договорились президенты, и наша готовность согласиться с идеей, которая была изложена и обсуждена! Мы ее готовы принять. Это очень важно!

— То есть...

— То есть ошибочно было сказано, что потенциал исчерпан. Он совершенно не исчерпан! И у нас другого нет просто! Еще раз: это основа! И ни российская сторона, ни американская не сделали до сих пор заявления о том, что эти договоренности не работают.

— Тем более что это же именно вы были на этих переговорах и лучше знаете, исчерпан потенциал или не исчерпан, так как доподлинно знаете, о чем шла речь,— предположил я.

— Я знаю,— кивнул Юрий Ушаков,— что если добиться того, о чем мы говорили, с чем американцы согласились, то мы придем к мирному регулированию. Вот и все.

— То есть будете, грубо говоря, выжимать из Анкориджа все, что возможно?

— Мы там,— помедлив, ответил Юрий Ушаков,— пошли на определенные уступки, прямо скажу. Наш президент готов пойти на это. И плюс Дональд Трамп тоже все-таки, можно сказать, во многом разобрался. У него существует понимание проблемы.

— А на какие уступки вы пошли в Анкоридже, можете сказать? Мы до сих пор не в курсе.

— Если я сейчас буду говорить об уступках, то это будет ошибочно,— признался Юрий Ушаков.— Пожалуй, так. Уступка или, скорее, наш шаг навстречу связан с тем, что американцы должны получить от блока европейцев и украинцев.

Владимира Путина все еще не было, и Юрий Ушаков рассказал еще, что эти три дня в Душанбе, без сомнения,— успех.

— Например, вчера был саммит «Россия—Центральная Азия», второй по счету,— пояснил он.— Резко изменился настрой в пользу сотрудничества с Россией! Я почему об этом говорю? Потому что первый саммит, три года назад, прошел, если так можно выразиться, гораздо более скучно. Там не было такого порыва, что можно сейчас же активизировать отношения с Россией.

— А здесь был порыв?

— Был! И для всех это очевидно.

Кроме того, прошла, как известно, встреча президентов России и Азербайджана. Я думаю, теперь и в Баку, и в Москве многое успокоится.

— Может, и российских журналистов теперь освободят из-под ареста? — уточнил я.

Тут-то Юрий Ушаков и рассказал, что одного из них, Игоря Картавых, только что отпустили. И что в Москве отпустили экс-директора Московского академического театра сатиры Мамедали Агаева.

— Его, насколько я понимаю, попросили возместить издержки, связанные с его деятельностью,— прокомментировал Юрий Ушаков,— и с удовольствием отпустили.

Юрий Ушаков с большой теплотой отозвался и о госвизите президента России в Таджикистан, заметив, что Эмомали Рахмону и Владимиру Путину, скорее всего, не хватало общения.

Теперь, без сомнения, хватает.

У помощника президента был хороший прогноз и насчет саммита СНГ, который все-таки должен был начаться. В конце концов, он и начался.

И встреча глав государств в узком составе была закрытой, но, говорят, откровенной. Впрочем, одно проистекало из другого, и наоборот, так что вместо «но» надо поставить «потому что».

Впрочем, выступление президента России позже «открыли».

— Думаю,— говорил он,— что самое главное заключается в том, что нам удалось сохранить площадку не просто для общения, а создать и общий рынок, и общее гуманитарное пространство... Практически все взаиморасчеты теперь выполняются в национальных валютах. Их доля в коммерческих операциях между участниками СНГ в первом полугодии 2025 года составила 96%... Это не значит, что мы отказываемся от использования других платежных инструментов и валют — просто это повышает нашу независимость и суверенитет,— пожал плечами господин Путин.— У нас с Арменией сколько сейчас товарооборот выскочил?.. Товарооборот с Арменией сейчас какой?

Он требовательно посмотрел на премьер-министра Армении.

— В этом году уже $4 млрд,— произнес Никол Пашинян.— В прошлом году было примерно $9 млрд.

— Сколько? — недоверчиво переспросил Владимир Путин.— Нет, больше в этом году! В прошлом году было больше, и в этом году будет больше! Это очевидно просто!.. Ну, неважно...

А и правда.

Главное, что на этот раз приехали все девять человек, и никто по дороге не развернулся и не уехал обратно, как в прошлый раз.

И это уже даже как-то странно.

Андрей Колесников, Душанбе