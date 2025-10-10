Российско-арабский саммит перенесли из-за отсутствия половины участников

На российско-арабский саммит, который планировался 15 октября, готовы были приехать 11 из 22 государств. В итоге саммит решили перенести, поскольку список участников мог сократиться еще сильнее из-за переговоров в Шарм-эш-Шейхе об урегулировании в секторе Газа. Об этом рассказали собеседники специального корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Окончательное решение о переносе саммита было принято во время телефонного разговора президента России Владимира Путина с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани, который также назначен председателем саммита Лиги арабских государств. Арабский политик подтвердил опасения российской стороны, что с началом активной фазы урегулирования по сектору Газе, многие государства могут пересмотреть согласие об участии в форуме.

Особенные сомнения у организаторов саммита вызывала возможность визита эмира Катара. Эта страна сейчас занимает роль одного из главных посредников в переговорах по прекращению огня между Израилем и палестинским движением «Хамас».

Подробнее о разговоре Путина и ас-Судани — в материале «Душанбе в душу».