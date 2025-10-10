Полиция остановила 15-летнюю зацепершу после поездки на электричке в Петербурге

В дежурную часть транспортной полиции доставили 15-летнюю петербуженку. Подросток планировала доехать до станции Татьянино, зацепившись за электричку, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Девушка зацепилась за поезд, следовавший по направлению «Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) – Луга». Экстремалка ухватилась за межвагонное пространство во время остановки электрички на железнодорожной станции Ленинский проспект и планировала добраться так до станции Татьянино Ленинградской области.

Сотрудники полиции выяснили, что девушка не в первый раз прибегает к такому способу проезда. С ней провели профилактическую беседу в присутствии одного из родителей. В отношении взрослого составили административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция поймала 11-летнего зацепера во время экстремальной поездки в Петербурге.

Татьяна Титаева