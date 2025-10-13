Медведев пошутил про подлодку в степях Украины после слов Трампа о «Томагавках»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о возможных поставках Украине ракет Tomahawk. По его словам, такая помощь Киеву может иметь негативные последствия для всех участников конфликта и для самого Вашингтона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Трамп сказал, что если президент России не урегулирует украинский конфликт, то для «него это плохо кончится»... Если "бизнес-миротворец" (говорит) про "Томагавки", то фраза неверна. Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего — для самого Трампа» — написал господин Медведев в Telegram-канале.

Зампред Совбеза подчеркнул, что ядерное исполнение Tomahawk «отличить от обычного в полете невозможно». Он также считает, что «пуск их будет осуществлять не бандеровский Киев, а именно США». Дмитрий Медведев выразил надежду, что слова Дональда Трампа — «очередная пустая угроза». Свой пост он сопроводил старым мемом про «подводную лодку в степях Украины».

Сегодня господин Трамп заявил, что отправит Украине ракеты Tomahawk, если российско-украинский конфликт не будет урегулирован. Владимир Путин называл возможные поставки новым этапом эскалации конфликта. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что этот вопрос вызывает у Москвы крайнюю обеспокоенность.